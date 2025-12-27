27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का बुरहानपुर में विरोध, यूनुस सरकार का जलाया पुतला

नारेबाज़ी किया विरोध बुरहानपुर. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध करते हुए सकल हिंदू समाज बुरहानपुर द्वारा यूनुस सरकार का पुतला दहन किया गया। कमल तिराहे पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। भारत सरकार से मांग की के हिंसा में प्रभावित हिंदुओं की रक्षा कर [&hellip;]

Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Dec 27, 2025

नारेबाज़ी किया विरोध

बुरहानपुर. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध करते हुए सकल हिंदू समाज बुरहानपुर द्वारा यूनुस सरकार का पुतला दहन किया गया। कमल तिराहे पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। भारत सरकार से मांग की के हिंसा में प्रभावित हिंदुओं की रक्षा कर उनकी मदद की जाए।हिंदू संगठन के अजीत परदेशी ने कहा कि हिंदू समाज के नागरिक, बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हर दिन अमानवीय एवं निंदनीय घटनाएं हो रही है। यह घटना मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के साथ-साथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ऐसी घटनाएं मानवता, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 02:08 pm

Published on:

27 Dec 2025 01:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / Videos / बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का बुरहानपुर में विरोध, यूनुस सरकार का जलाया पुतला

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सरकारी डॉक्टरों ने किया कमाल, महिला के पेट से निकाली 8 किलो वजनी गठान

बुरहानपुर

टीचर्स की रुकेगी वेतनवृद्धि ! अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी

BOARD EXAM
बुरहानपुर

कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

बुरहानपुर

वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

बुरहानपुर

बदलेंगा बुरहानपुर का नक्शा, 37 वन ग्राम होंगे राजस्व ग्राम

बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.