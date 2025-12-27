बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का बुरहानपुर में विरोध, यूनुस सरकार का जलाया पुतला

नारेबाज़ी किया विरोध

बुरहानपुर. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध करते हुए सकल हिंदू समाज बुरहानपुर द्वारा यूनुस सरकार का पुतला दहन किया गया। कमल तिराहे पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। भारत सरकार से मांग की के हिंसा में प्रभावित हिंदुओं की रक्षा कर उनकी मदद की जाए।हिंदू संगठन के अजीत परदेशी ने कहा कि हिंदू समाज के नागरिक, बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हर दिन अमानवीय एवं निंदनीय घटनाएं हो रही है। यह घटना मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के साथ-साथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ऐसी घटनाएं मानवता, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं।