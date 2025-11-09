बुरहानपुर में डायरिया का कहर, एक महिला की मौत, 50 मरीज अस्पताल में भर्ती

कलेक्टर मैदान में उतरे

दूषित पानी से बिगड़े हालात

MP diarrhea news . शहर के 5 वार्डाे में दूषित पानी वितरण से हालात बेकाबू हो गए। डायरिया फैलने से दो दिन में 50 से अधिक मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। जिसमे सबसे अधिक छोटे बच्चे शामिल है। रविवार शाम को डायरिया से पीडि़त एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर एसडीएम, सिविल सर्जन ने पहुंचकर मेडिकल की मेडिकल हिस्ट्री देखकर पुष्टि की। कलेक्टर हर्ष सिंह ने मैदान में उतरकर अस्पताल सहित शहर के वार्डाे में पहुंचकर निरीक्षण किया।

जिल अस्पताल में 24 घंटे में 50 मरीज उल्टी-दस्त का इलाज कराने जिला अस्पताल में भर्ती हुए तो प्रशासन अलर्ट हुआ। वार्ड में पहुंचकर सर्वे कराया गया तो पुरानी पाइप लाइन फूटी मिली। जहां से नालियों के पानी का रिसाव हुआ था। मेडिकल, शिशु वार्ड में अचानक मरीज बढऩे से बेड़ फूल हो गए। कलेक्टर ने भी अफसरों के साथ पहुंचकर स्थिति देखी।



पानी के सैंपल लिए, सप्लाय रोका

सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने कहा कि दूूषित पानी से वार्डों में यह स्थिति बनी है। इसलिए निगम को पत्र लिखकर दूषित पानी के सोर्स को बंद करने के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वार्ड में आशा, एएनएम और एमपीडब्ल्यू टीम को घर,घर सर्वे के लिए लगाया गया है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे पानी को उबालकर या क्लोरीन टैबलेट डालकर ही पीए। रविवार को वार्ड में शिविर लगाया जाएगा। निगम टीम ने भी वार्डों में पहुंचकर सैंपल लिए है।

कालाबाग से अधिक मरीज

शहर के वार्ड नंबर 17 आलमगंज कालाबाग क्षेत्र से सबसे अधिक मरीज डायरिया के सामने आ रहे है। लोहार मंडी, आजाद वार्ड से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोहार मंडी क्षेत्र में ििशवर लगाकर चेकअप किया। जबकि कालाबाग क्षेत्र की महिला की मौत होने पर यहां भी शिविर लगाया जाएगा।