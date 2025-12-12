12 दिसंबर 2025,

बुरहानपुर

बुरहानपुर में जीएसटी की रेड, बादशाह स्टील,गोविंददास सराफ ज्वेलर्स पर पहुंची टीम

बुरहानपुर

Dec 12, 2025

बिल,फाइलों के साथ जीएसटी संबंधित से मांग रहे जानकारी

बुरहानपुर. शहर के दो बड़े प्रतिष्ठानों पर शुक्रवार दोपहर के समय जीएसटी विभाग की टीम ने अचानक पहुंचकर सर्वे शुरू किया। गोटियापीर स्थित बदशाह स्टील और कमल तिराहे के पास गोविंददास सराफ ज्वेलर्स दुकान में टीम के पहुंचते ही स्टाफ में हडक़ंप मच गया। टीम ने बिल रजिस्टर, खरीद-विक्रय से जुड़े दस्तावेज और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज लेन-देन की जांच की। वहीं गोदाम में रखे स्टॉक का भौतिक मिलान भी किया। शहर में जीएसटी सर्वे की खबर मिलते ही उद्योगपति और व्यापारियों में चर्चा का माहौल गर्म रहा। जीएसटी टीम का यह नियमित सर्वे होता है तो प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जीएसटी चोरी के साथ जीएसटी से जुडे कागज, फाइलों की जांच करते है।

12 Dec 2025 05:57 pm

