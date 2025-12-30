हैवान बना पति, डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, मौत

लालबाग थाना क्षेत्र के बहादरपुर की घटना

बुरहानपुर. मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में पति द्वारा परिवारिक विवाद में पत्नी पर डीजल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बहादरपुर की यह घटना है । जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह की है। आरोपी पति अरूण और पत्नी ज्योति के बीच पिछले दो दिनों से विवाद चल रहा था। पारिवारिक विवाद के चलते पति मंगलवार सुबह फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अरुण ने कीचन में काम कर रही पत्नी को किचन में ही बंद कर उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और ज्योति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया।लालबाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया है और आरोपी की तलाश जारी है।