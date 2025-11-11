Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

दिल्ली ब्लास्ट घटना के बाद बुरहानपुर में पुलिस अलर्ट, संदिग्ध कार मिलने से हडक़ंप

कलेक्टर,एएसपी ने लिया जायजा Burhanpur. दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद बुरहानपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ करने के निर्देश दिए। लालबाग पुलिस टीम ने देर रात रेलवे स्टेशन [&hellip;]

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Nov 11, 2025

कलेक्टर,एएसपी ने लिया जायजा

Burhanpur. दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद बुरहानपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ करने के निर्देश दिए। लालबाग पुलिस टीम ने देर रात रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर स्टेशन पर लोगों से पूछताछ कर संदेह होने पर बैग भी चेक किए। कोतवाली थाना क्षेत्र के इकबाल चौक में एक कार पांच घंटे से अधिक समय से एक ही स्थान पर खड़ी होने पर लोगों ने इसकी सूचना बाजार में तैनात पुलिस जवान को दी। जिसके बाद पुलिस जवानों ने कार की तलाशी ली , लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कार मालिक के संबंध में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जानकारी निकाली गई। रात 10 बजे एडिशनल एसपी अंतर सिंह कानेश, सीएसपी गौरव पाटिल, ट्रैफिक थाना प्रभारी सहित पुलिस जवानों के साथ बाजार में पैदल ग्रस्त कर नजऱ रखी।

घटना के बाद अलर्ट
एडिशनल एसपी ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए रात्रि में गश्त बढ़ाई गई है। सभी जवानों को भी अलर्ट किया गया है। बाजार में जिस लावारिश कार की सूचना मिली थी उसकी भी तलाशी ली गई जिसमें कुछ नहीं मिला है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / Videos / दिल्ली ब्लास्ट घटना के बाद बुरहानपुर में पुलिस अलर्ट, संदिग्ध कार मिलने से हडक़ंप

