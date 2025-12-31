31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

हकीमी अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत, डॉक्टर गंभीर घायल

लालबाग रोड की घटना बुरहानपुर. लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक की मौत किस हथियार से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अस्पताल संचालक एवं रिटायर सरकारी डॉक्टर गंभीर घायल होने पर इलाज के लिए रैफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही युवक [&hellip;]

Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Dec 31, 2025

लालबाग रोड की घटना

बुरहानपुर. लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक की मौत किस हथियार से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अस्पताल संचालक एवं रिटायर सरकारी डॉक्टर गंभीर घायल होने पर इलाज के लिए रैफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही युवक के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया ।सूचना मिलते ही एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी गौरव पाटिल सहित चार थानों का बाल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। परिजनों ने अस्पताल के गेट के पास बैठकर विरोध दर्ज कराया साथ ही रेफर हो रहे डॉक्टर की एंबुलेंस को रोकना का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दलबल का प्रयोग करते हुए एंबुलेंस को रवाना किया‌।

यह है पूरा मामला

डीएसपी प्रीतमसिंह चौहान ने प्राथमिक जानकारी देते हुए बताया कि हकीमी अस्पताल में एक युवक की मौत होने की सूचना मिली थी। प्रथम दृष्टि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत कैसे हुई और घटनाक्रम क्या है इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। दरअसल डेढ़ माह पहले अस्पताल में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। युवक उसी महिला का पति बताया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 01:45 pm

Published on:

31 Dec 2025 01:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / Videos / हकीमी अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत, डॉक्टर गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

बुरहानपुर के अस्पताल में गोली चलने से युवक की मौत, डॉक्टर भी घायल, भारी पुलिसबल तैनात

Burhanpur News
बुरहानपुर

सरकारी डॉक्टरों ने किया कमाल, महिला के पेट से निकाली 8 किलो वजनी गठान

बुरहानपुर

टीचर्स की रुकेगी वेतनवृद्धि ! अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी

BOARD EXAM
बुरहानपुर

कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

बुरहानपुर

वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.