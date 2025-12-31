हकीमी अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत, डॉक्टर गंभीर घायल

लालबाग रोड की घटना

बुरहानपुर. लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक की मौत किस हथियार से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अस्पताल संचालक एवं रिटायर सरकारी डॉक्टर गंभीर घायल होने पर इलाज के लिए रैफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही युवक के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया ।सूचना मिलते ही एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी गौरव पाटिल सहित चार थानों का बाल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। परिजनों ने अस्पताल के गेट के पास बैठकर विरोध दर्ज कराया साथ ही रेफर हो रहे डॉक्टर की एंबुलेंस को रोकना का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दलबल का प्रयोग करते हुए एंबुलेंस को रवाना किया‌।

यह है पूरा मामला

डीएसपी प्रीतमसिंह चौहान ने प्राथमिक जानकारी देते हुए बताया कि हकीमी अस्पताल में एक युवक की मौत होने की सूचना मिली थी। प्रथम दृष्टि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत कैसे हुई और घटनाक्रम क्या है इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। दरअसल डेढ़ माह पहले अस्पताल में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। युवक उसी महिला का पति बताया जा रहा है।