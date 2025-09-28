Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

तमिलनाडु में पसरा मातम का मंजर, विजय की एक झलक ने ली जान

तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम को बड़ा दुखद हादसा हुआ, जिसने पूरे राज्य और देश को झकझोर दिया है। यहां एक राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो गए।

चेन्नई

image

Pankaj Meghwal

Sep 28, 2025

तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम को बड़ा दुखद हादसा हुआ, जिसने पूरे राज्य और देश को झकझोर दिया है। यहां एक राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में 17 महिलाएं, 13 पुरुष, 4 बच्चे और 5 बच्चियां शामिल हैं। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

हादसे के बाद घटनास्थल से दिल दहला देने वाली तस्वीरों सामने आईं है। वहीं अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रो कर बूरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक, अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 30 शवों का पोस्टमार्टम पूरा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। 26 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 67 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक मरीज को गंभीर हालत में मदुरै मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। करूर जिला कलेक्टर ने बताया कि अब तक 38 मृतकों की पहचान हो चुकी है, एक महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

दरअसल अभिनेता से नेता बने दक्षिण के सुपरस्टार एक्टर थलापति विजय अब राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा़ वेत्री कझगम यानी टीवीके पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से जनता को रूबरू करवाने के लिए करूर में इस रैली का आयोजन किया था। लेकिन जब विजय मंच पर पहुंचे, तो उनकी झलक पाने के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद भगदड़ मच गई, भीड़ नियंत्रण में नहीं आ सकी, बैरिकेड्स टूट गए, लोग बेकाबू होते गए और अफरातफरी में दर्जनों लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक, उस वक्त मैदान में करीब 50,000 लोग मौजूद थे, जबकि उस जगह की क्षमता इससे कहीं ज्यादा कम थी।

पुलिस और सुरक्षाबलों की ओर से करीब 2,000 जवान तैनात किए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो गया। क्योंकि कार्यक्रम तय समय से छह घंटे देरी से शुरू हुआ। विजय के आने की घोषणा सुबह कर दी गई थी, लेकिन वो करीब छह घंटे देर से पहुंचे। इस देरी ने भीड़ की बेचैनी और धक्का-मुक्की को और बढ़ा दिया। अब इस मामले में पुलिस ने टीवीके पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए जांच आयोग का गठन किया है। जस्टिस अरुणा जगदीशन की अगुवाई में यह आयोग पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया और आयोग से जल्द रिपोर्ट मांगी है।

बता दें कि हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं टीवीके प्रमुख विजय ने भी हर मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये और घायल लोगों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह हादसा सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भीड़ प्रबंधन की विफलता का गंभीर उदाहरण बन गया है। राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा और समय की पाबंदी कितनी अहम होती है, करूर की यह घटना उसकी कड़वी याद दिला रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

accident

accident death

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

28 Sept 2025 09:14 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Videos / तमिलनाडु में पसरा मातम का मंजर, विजय की एक झलक ने ली जान

बड़ी खबरें

View All

Tamil Nadu

TVK Vijay Rally भगदड़ : मौत का आंकड़ा 40 पहुंचा, टीवीके ने की सीबीआइ जांच की मांग

TVK Vijay Rally Stampede
समाचार

TVK rally stampede: करूर चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, मृतकों की संख्या बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आंकड़ा

राष्ट्रीय

करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय

TVK की चुनाव रैली में दम घुटने से 6 बच्चों समेत 31 जनों की मौत

31 killed in TVK vijay rally at karur
समाचार

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK और कांग्रेस में कलह, विपक्ष ने जमकर साधा निशाना

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.