दंतेवाड़ा

Video: दंतेवाड़ा में बाढ़ से तबाही! पीड़िता बोली– बह गया घर, खाली हाथ छोड़ना पड़ा गांव

Flood in Dantewada: छत्तीसगढ़ के बाढ़ प्रभावित बालपेट गाँव की निवासी उर्मिला ठाकुर ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में घर बह गए और लोग खाली हाथ गांव छोड़ने को मजबूर हो गए।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

Flood in Dantewada: बाढ़ प्रभावित बालपेट गाँव की निवासी उर्मिला ठाकुर कहती हैं कि 26 तारीख को हमारे गाँव में अचानक बाढ़ आ गई। पानी बढ़ने लगा, इसलिए सभी लोग खाली हाथ घर छोड़कर चले गए। कोई भी अपना सामान या दस्तावेज़ नहीं ले सका। हमारा घर भी बह गया। फिलहाल हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम यहीं रह रहे हैं।

Flood in Dantewada: प्रशासन हमारी मदद कर रहा है.. वे हमें 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उससे हमारा घर नहीं बनेगा। नींव कच्ची ही रहेगी, जिसका मतलब है कि हमारे घर फिर से पानी में डूब सकते हैं। हम उनसे मुआवज़े की राशि बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। यहाँ, हमारी सरपंच महोदया ने हमें सभी सुविधाएँ प्रदान की हैं; उन्होंने हमें रहने, खाने-पीने की व्यवस्था की है। चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। हमें पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए हैं क्योंकि हम कपड़े भी नहीं ला सके थे।

Published on:

03 Sept 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Video: दंतेवाड़ा में बाढ़ से तबाही! पीड़िता बोली– बह गया घर, खाली हाथ छोड़ना पड़ा गांव

