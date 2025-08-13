Dausa Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसा, अब तक 11 की मौत! ।

राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं, 12 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप तड़के करीब तीन बजे हादसा हुआ। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई।
Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 7 बच्चों सहित 11 श्रद्धालुओं की मौत
