13 अगस्त 2025,

दौसा

Dausa Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसा, अब तक 11 की मौत! ।

Dausa Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसा, अब तक 11 की मौत! ।

दौसा

Poonam Sharma

Aug 13, 2025

राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं, 12 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप तड़के करीब तीन बजे हादसा हुआ। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई।

Published on:

13 Aug 2025 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसा, अब तक 11 की मौत! ।

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 7 बच्चों सहित 11 श्रद्धालुओं की मौत

