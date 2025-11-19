9 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 18,000 करोड़ रुपए, शिवराज सिंह चौहान ने PM मोदी का जताया आभार

CG News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी खेती और किसान आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर संदेश दिया।

CG News: रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करनी चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिट्टी सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा डाली थी।