धमतरी

CG News: बारिश से उफनी नदी, रेत खनन करने पहुंचे ट्रैक्टर-ट्राली बहाव में फंसे, देखें Video

CG News: धमतरी जिले के ग्राम धूमाछापर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नदी से अवैध रूप से रेत निकालने गए दो ट्रैक्टर-ट्राली अचानक बढ़े हुए जलस्तर की चपेट में आ गए।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम धूमाछापर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नदी से अवैध रूप से रेत निकालने गए दो ट्रैक्टर-ट्राली अचानक बढ़े हुए जलस्तर की चपेट में आ गए। पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि दोनों ट्रैक्टर-ट्राली देखते ही देखते नदी के साथ बह गए।

बारिश के कारण नदी का जलस्तर पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था, बावजूद इसके ट्रैक्टर मालिकों ने जोखिम उठाकर रेत निकासी की। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस को सूचना दे दी गई है। रेत माफियाओं पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है।

Published on:

16 Sept 2025 07:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Videos / CG News: बारिश से उफनी नदी, रेत खनन करने पहुंचे ट्रैक्टर-ट्राली बहाव में फंसे, देखें Video

