Video: MP में फूटा किसानों का गुस्सा, मंडी में की तोड़फोड़, सोयाबीन रेट पर मचा बवाल

farmers protest: सोयाबीन के कम दाम से नाराज़ किसानों का सब्र टूटा। मंडी में नीलामी शुरू होते ही बवाल, भावांतरण पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़ और पुराने इंदौर-अहमदाबाद हाइवे पर चक्काजाम।

धार

image

Akash Dewani

Oct 30, 2025

farmers protest: सोयाबीन के कम दाम से नाराज़ किसानों का सब्र टूटा। मंडी में नीलामी शुरू होते ही बवाल, भावांतरण पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़ और पुराने इंदौर-अहमदाबाद हाइवे पर चक्काजाम।

Published on:

30 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Videos / Video: MP में फूटा किसानों का गुस्सा, मंडी में की तोड़फोड़, सोयाबीन रेट पर मचा बवाल

