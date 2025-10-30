Video: MP में फूटा किसानों का गुस्सा, मंडी में की तोड़फोड़, सोयाबीन रेट पर मचा बवाल

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
Women's World Cup 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
धार
•
Akash Dewani
Oct 30, 2025
farmers protest: सोयाबीन के कम दाम से नाराज़ किसानों का सब्र टूटा। मंडी में नीलामी शुरू होते ही बवाल, भावांतरण पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़ और पुराने इंदौर-अहमदाबाद हाइवे पर चक्काजाम।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
इंदौर न्यूज़
भोपाल न्यूज़
ग्वालियर न्यूज़
जबलपुर न्यूज़
रतलाम न्यूज़
Published on:
30 Oct 2025 12:42 pm
बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश न्यूज़
बड़ी खबर: जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा में तोड़फोड़, आदिवासी समाज आक्रोशित
बड़ी घोषणा: MP में बनेगा नया ‘लोक’, पहले फेज के निर्माण में लगेंगे 3 करोड़
MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री
एमपी में धार के प्राचीन मंदिर में चोरी के बाद लगाई आग, भक्तों में पसरा आक्रोश
ये हैं कुछ मिनटों के अरबपति, खाते से गायब हो गए 2817 करोड़, वजह कर देगी हैरान
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Bihar Elections 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
This website follows the DNPA’s code of conduct
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
Privacy Policy
About Us
Code of Conduct
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.