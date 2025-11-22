Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Rajasthan में फिर भीषण हादसा, बिजली तारों से टकराई बस में लगी आग

बीच सड़क पर धू-धूकर जलती बस... और मौके पर हड़कंप का माहौल... वीडियो राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के गांव समोना का है..

धौलपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 22, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ ये प्राइवेट बस गांव के अंदर जा रही थी, तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के के संपर्क में आ गई, जिससे बस में अचानक आग भड़क उठी… देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया,.

22 Nov 2025 10:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Videos / Rajasthan में फिर भीषण हादसा, बिजली तारों से टकराई बस में लगी आग

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान: बारातियों को लेने जा रही बस में लगी भीषण आग, बिजली के तारों के संपर्क में आने से भड़की लपटें

धौलपुर

रक्तवीरों का दान…बचाए मासूम मरीजों की जान

रक्तवीरों का दान...बचाए मासूम मरीजों की जान Donation by blood donors... saving the lives of innocent patients
धौलपुर

पुराने ढर्रे पर सरकार…स्कूलों को खेल से लेकर ग्रांट राशि का इंतजार

पुराने ढर्रे पर सरकार...स्कूलों को खेल से लेकर ग्रांट राशि का इंतजार The government is on the same old track...schools are waiting for grant money from sports.
धौलपुर

सडक़ सुरक्षा अभियान: पुलिस ने 3 हजार से वाहन चालकों के काटे चालान

सडक़ सुरक्षा अभियान: पुलिस ने 3 हजार से वाहन चालकों के काटे चालान Road safety campaign: Police issued challans to over 3,000 drivers
धौलपुर

रेल पटरियों की सुरक्षा को मिला डिजिटल कवच

रेल पटरियों की सुरक्षा को मिला डिजिटल कवच Rail track safety gets digital cover
धौलपुर
