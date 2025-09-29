Bigg Boss 19: बिग बॉस में बवाल ! बशीर-नेहल ने कर दी गंदी बात !

Bashir Nehal Fight: एंटरटेनमेंट (Entertainment) की इस दुनिया ( Bigg Boss 19 ) में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता हालांकि लोगों को बिना मसाले का मजा भी नहीं आता, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट के चटपटे मसाले के लिए फेमस है बिग बॉस शो, बिग बॉस 19 ( Bigg Boss 19 ) में एक बार फिर हंगामा मच गया है. बशीर अली और नेहल (Nehal Chudasama) दोस्त से दुश्मन बन गए हैं. दोनों के बीच हलवे (Halwa ko lekar machi Baseer aur Nehal mein fight) को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई. लड़ाई में दोनों एक दूसरे पर गुस्से से चार्ज करते दिखे और सारी मर्यादा तार तार कर दी, देखिए क्या क्या और क्यों हुआ, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) का रिपोर्ट

