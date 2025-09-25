उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, जरा-सी चूक से हो जाता बड़ा हादसा, वीडियो वायरल

CG News: गरियाबंद जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले के अमलीपदर क्षेत्र में सुखतेल नदी पर बना रपटा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस रपटे से रोजाना ग्रामीण और स्कूली बच्चे जोखिम उठाकर गुजरने को मजबूर हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर बहते पानी के बीच से रपटा पार करते दिखाई दे रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव तेज होने से रपटे पर फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है।
गौरतलब है कि अमलीपदर सुखतेल नदी पर पुल निर्माण का कार्य सालों से लंबित है। वर्ष 2020 में इसके लिए 7 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक निर्माण अधूरा है। पुल नहीं बनने से क्षेत्रवासियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में तो लोगों की आवाजाही (CG News) लगभग दुश्वार हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अधूरे पड़े पुल का कार्य जल्द शुरू कर उसे पूर्ण कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिल सके और हादसों पर रोक लगाई जा सके।
