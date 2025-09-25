Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

धमतरी में दर्दनाक हादसा: मिनी बस पलटने से 3 साल की बच्ची की मौत, करीब छह यात्री हुए घायल

Road Accident: धमतरी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नगरी रोड के केरेगांव के पास दोपहर में धमतरी से नगरी की ओर जा रही डीआरडी यात्री बस (वाहन क्रमांक CG 04 E 2872) अनियंत्रित होकर पलट गई।

धमतरी

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

3 साल के बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)
3 साल के बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

Road Accident: धमतरी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नगरी रोड के केरेगांव के पास दोपहर में धमतरी से नगरी की ओर जा रही डीआरडी यात्री बस (वाहन क्रमांक CG 04 E 2872) अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, लाल रंग की इस यात्री बस में दुर्घटना के समय लगभग 18 से 20 यात्री सवार थे। खड़ादाह मोड़ के पास बस तेज गति से जा रही थी और अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यात्रियों में भगदड़ मच गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मासूम की मौत, अन्य घायल

घायलों को तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धमतरी लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मृतक बच्ची की पहचान रागिनी निषाद, निवासी ग्राम बासनवाही, के रूप में हुई है। वहीं अन्य घायलों में टीकाराम साहू (58 वर्ष) और उनकी पत्नी कुमारी बाई साहू (54 वर्ष), निवासी ग्राम बेलौदी, शामिल हैं। डॉक्टरों ने घायलों का इलाज जारी रखा और बताया कि उनकी हालत स्थिर है।

तेज रफ्तार और खराब सड़क से हुआ हादसा

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के पीछे बस की तेज रफ्तार और खराब सड़क की स्थिति को मुख्य कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद यात्री बस चालक और अन्य संबंधितों से पूछताछ की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि खड़ादाह मोड़ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस मार्ग पर अभी तक कोई सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं किए गए हैं। इस हादसे ने इलाके में सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

