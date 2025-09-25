धमतरी में दर्दनाक हादसा: मिनी बस पलटने से 3 साल की बच्ची की मौत, करीब छह यात्री हुए घायल

घायलों को तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धमतरी लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मृतक बच्ची की पहचान रागिनी निषाद, निवासी ग्राम बासनवाही, के रूप में हुई है। वहीं अन्य घायलों में टीकाराम साहू (58 वर्ष) और उनकी पत्नी कुमारी बाई साहू (54 वर्ष), निवासी ग्राम बेलौदी, शामिल हैं। डॉक्टरों ने घायलों का इलाज जारी रखा और बताया कि उनकी हालत स्थिर है।