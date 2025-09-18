CG Road Accident: मौत का हाईवे… तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 8 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

CG Road Accident: बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे मंगलवार देर रात फिर ‘मौत का हाईवे’ बन गया। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरी में तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों के झुंड को कुचल दिया। हादसे में गर्भवती गाय समेत 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण और गौ सेवक आक्रोशित हो गए और हाईवे जाम कर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।