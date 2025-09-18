जशपुर में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, मौके पर ही 1 महिला की मौत, 5 अन्य गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक नियंत्रण बिगड़ने से यह सड़क पर पलट गई। इस हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अन्य यात्रियों ने मिलकर घायलों को बस से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसाबेल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है।