जशपुर में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, मौके पर ही 1 महिला की मौत, 5 अन्य गंभीर

Bus Accident: जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के बरजोर गांव के पास आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। फरसाबहार से अंबिकापुर जा रही यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक नियंत्रण बिगड़ने से यह सड़क पर पलट गई। इस हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अन्य यात्रियों ने मिलकर घायलों को बस से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसाबेल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चालक की तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल घायल यात्रियों का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ या बस में कोई तकनीकी खराबी थी।