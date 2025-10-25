ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से बदसलूकी, इंदौर पुलिस ने आरोपी अकील को किया गिरफ्तार

देश के सबसे साफ शहर इंदौर से एक चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ सड़क पर छेड़छाड़ की घटना हुई है। यह मामला भारत में चल रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान का है, जब दोनों खिलाड़ी होटल से कैफे की ओर जा रही थीं।

जानकारी के मुताबिक, ये दोनों महिला क्रिकेटर इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरी हुई थीं। जहां गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वे पैदल कैफे “द नेबरहुड” की तरफ जा रही थीं। तभी खजराना रोड पर दो बाइक सवार युवक वहां पहुंचे। इनमें से एक युवक, जिसने सफेद शर्ट और काली कैप पहन रखी थी, उसने बाइक को तेजी से आगे बढ़ाया और महिला खिलाड़ियों में से एक को गलत तरीके से छू लिया।

इस हरकत से दोनों खिलाड़ी घबरा गईं और तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को एसओएस नोटिफिकेशन भेजा। इस बीच, मौके पर मौजूद एक कार चालक ने भी खिलाड़ियों की मदद की और पुलिस को जानकारी दी। जैसे ही सूचना मिली, ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक, जिसका नाम अकील बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है।

यह पूरी घटना विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। खजराना रोड पर हुई इस वारदात के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। विदेशी टीमों के लिए बनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।

ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का यह मामला न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश की छवि पर सवाल उठाता है। यह घटना इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि चाहे कोई भी हो—सड़क पर चलते वक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी समाज और प्रशासन दोनों की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।