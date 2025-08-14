Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

प्रमोशन में आरक्षण मामला, जवाब पेश करने सरकार ने मांगा समय

Promotion in Reservation: मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में गुरूवार को सुनवाई हुई।

जबलपुर

Avantika Pandey

Aug 14, 2025

Promotion in Reservation: मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में गुरूवार को सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेश डेटा को नकारा है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जनसंख्या व कर्मचारियों की संख्या के आधार पर फिर से चार्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर तय की गई है। अगली पेशी में सीनियर वकील वैद्यनाथन सरकार की पैरवी करेंगे।

Published on:

14 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / प्रमोशन में आरक्षण मामला, जवाब पेश करने सरकार ने मांगा समय

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

