Bastar News: 208 नक्सली 153 हथियारों के साथ सरेंडर, अबूझमाड़ को मिलेगा नक्सल मुक्त क्षेत्र

जगदलपुर
•
Laxmi Vishwakarma
Oct 18, 2025
Bastar News: कुल 208 नक्सलियों को 153 हथियारों के साथ सरेंडर करने और रिहैबिलिटेशन के लिए पुलिस लाइन लाया गया। अबूझमाड़ को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा, और उत्तरी बस्तर में लाल आतंक का अंत होगा।
Updated on:
18 Oct 2025 02:13 pm
Published on:
18 Oct 2025 02:12 pm
