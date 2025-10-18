Patrika LogoSwitch to English

Bastar News: 208 नक्सली 153 हथियारों के साथ सरेंडर, अबूझमाड़ को मिलेगा नक्सल मुक्त क्षेत्र

Bastar News: बस्तर पुलिस ने 208 नक्सलियों को 153 हथियारों के साथ सरेंडर कराया और रिहैबिलिटेशन के लिए पुलिस लाइन लाया।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 18, 2025

Bastar News: कुल 208 नक्सलियों को 153 हथियारों के साथ सरेंडर करने और रिहैबिलिटेशन के लिए पुलिस लाइन लाया गया। अबूझमाड़ को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा, और उत्तरी बस्तर में लाल आतंक का अंत होगा।

18 Oct 2025 02:13 pm

18 Oct 2025 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Videos / Bastar News: 208 नक्सली 153 हथियारों के साथ सरेंडर, अबूझमाड़ को मिलेगा नक्सल मुक्त क्षेत्र

