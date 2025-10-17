छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर! लाल आतंक से लौटे नक्सलियों का गुलाबों से हुआ स्वागत

समर्पण करने वालों में कई बड़े नक्सली पदाधिकारी शामिल थे, जिन्होंने वर्षों तक अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वहीं नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद मांझी चालकी समाज ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अपने समाज में शामिल किया। इसके लिए समाज के मुखिया ने नक्सलियों को लाल गुलाब देकर उनका समाज में स्वागत किया। वहीं सरकार ने इसे बस्तर में शांति और विकास की दिशा में सबसे बड़ी सफलता बताया।