CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा

सोनू दादा के गढ़चिरौली में सरेंडर की खबर मंगलवार को ही आ गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वह सीएम देवेंद्र फणनवीस के सामने सरेंडर करना चाहता था। सीएम फणनवीस मंगलवार को गढ़चिरौली नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में एक दिन की देरी के साथ सोनू और उसके 60 साथियों का सरेंडर दिखाया गया। समारोहपूर्वक सभी दुर्दांत नक्सलियों की पीठ थपथपाते हुए मुख्य धारा में वापसी करवाई गई। एक-एक नक्सली को सीएम फणनवीस ने प्रोत्साहन राशि का चेक और संविधान की प्रति सौंपी। लंबे समय तक अबूझमाड़ के जंगल में सक्रिय रहे सोनू के महाराष्ट्र जाकर सरेंडर करने पर भी सवाल उठ रहे हैं।