सरेंडर नक्सलियों को मिल रही आर्ट ऑफ लिविंग की विशेष ट्रेनिंग, IG सुंदरराज पी का बड़ा बयान, Video

ताजा खबरें
राज्य
शीतकालीन सत्र 2025
प्रधानमंत्री मोदी
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
जगदलपुर
•
Laxmi Vishwakarma
Dec 03, 2025
CG News: बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर डिवीज़न में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में आर्टऑफ़लिविंग के ज़रिए योग क्लास और सुदर्शन, क्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
रायपुर न्यूज़
अंबिकापुर न्यूज़
बिलासपुर न्यूज़
भिलाई न्यूज़
जगदलपुर न्यूज़
Updated on:
03 Dec 2025 01:51 pm
Published on:
03 Dec 2025 01:50 pm
बड़ी खबरें
छत्तीसगढ़
बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर तक, 7 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सरेंडर नक्सली भी दिखाएंगे दम
CG News: बड़ी सौगात! इस जिले के दुर्गम क्षेत्रों में 240 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
CG News: आज बड़ा किसान आंदोलन! MSP, पेंशन और GST खत्म करने जैसी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी
CG News: बस्तर में बड़ी हलचल! हिड़मा का सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार
SIR विवाद… बस्तर के हजारों आदिवासियों के कट सकते हैं नाम, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष कुंजाम, जानें वजह!
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Women's World Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.