7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

नदी की लहरों को चुनौती दे पहुंचे महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारी, ऐसे बचाई मां-बच्चे की जान, देखें VIDEO

Jagdalpur News: बस्तर की घने जंगलों और नदियों से घिरी धरती पर एक ऐसी कहानी लिखी गई, जो मानवता, साहस, और समर्पण की मिसाल बन गई।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Aug 07, 2025

CG News: बस्तर की घने जंगलों और नदियों से घिरी धरती पर एक ऐसी कहानी लिखी गई, जो मानवता, साहस, और समर्पण की मिसाल बन गई।

दरअसल, जिले के बास्तानार ब्लॉक के गांव बड़े बोदेनार में रहने वाले एक परिवार ने 5 अगस्त की सुबह 10 बजे गर्भवती महिला लच्छो के प्रसव को लेकर 102 महतारी एक्सप्रेस से मदद की गुहार लगाई। सूचना पर एंबुलेंस चालक उमेश वेट्टी बड़े बोदेनार के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचने से पहले उसे उफान पर चल रही एक नदी को पार करना था, चालक बिना देर किए उस उफनती नदी को पार कर महिला के पास पहुंचा, जहां परिजनों की मदद से एक डोली बनाकर महिला को उसमें बैठाकर वापस उसी नदी को पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचा।

वहीं एंबुलेंस चालक के इस काम को देख लोगों ने वीडियो भी बनाया, जहां उसे शेयर भी किया गया। महिला ने स्वस्थ बच्ची को को जन्म दिया। इस खुशी के मौके पर परिजनों ने 102 महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नदी की लहरों को चुनौती दे पहुंचे महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारी, ऐसे बचाई मां-बच्चे की जान, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

बस्तर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का विरोध, कांग्रेसियों ने ज्ञापन देने की कोशिश में किया प्रदर्शन

कांग्रेसियों ने मंत्री का काफिला घेरने की कोशिशें की (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: समय से जंग और नई जिंदगी का आगमन, महतारी एक्सप्रेस ने ऐसे बचाई मां-बच्चे की जान

महतारी एक्सप्रेस ने बचाई मां-बच्चे की जान (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बजट मिलने के 8 महीने बाद भी एयरपोर्ट के काम का नहीं हो पाया टेंडर, ऐसे कैसे उड़ान भरेगा बस्तर?

टेंडर की प्रक्रिया आठ महीने से अटकी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

मानसून फिर सक्रिय… इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

बस्तर के सातों जिलों में भारी बारिश की आशंका (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: ह्यूमन इंटेल से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड ठग इंदौर से गिरफ्तार

बस्तर पुलिस को ह्यूमन इंटेल से मिली बड़ी सफलता (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.