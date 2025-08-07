नदी की लहरों को चुनौती दे पहुंचे महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारी, ऐसे बचाई मां-बच्चे की जान, देखें VIDEO

CG News: बस्तर की घने जंगलों और नदियों से घिरी धरती पर एक ऐसी कहानी लिखी गई, जो मानवता, साहस, और समर्पण की मिसाल बन गई।
दरअसल, जिले के बास्तानार ब्लॉक के गांव बड़े बोदेनार में रहने वाले एक परिवार ने 5 अगस्त की सुबह 10 बजे गर्भवती महिला लच्छो के प्रसव को लेकर 102 महतारी एक्सप्रेस से मदद की गुहार लगाई। सूचना पर एंबुलेंस चालक उमेश वेट्टी बड़े बोदेनार के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचने से पहले उसे उफान पर चल रही एक नदी को पार करना था, चालक बिना देर किए उस उफनती नदी को पार कर महिला के पास पहुंचा, जहां परिजनों की मदद से एक डोली बनाकर महिला को उसमें बैठाकर वापस उसी नदी को पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचा।
वहीं एंबुलेंस चालक के इस काम को देख लोगों ने वीडियो भी बनाया, जहां उसे शेयर भी किया गया। महिला ने स्वस्थ बच्ची को को जन्म दिया। इस खुशी के मौके पर परिजनों ने 102 महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया।
