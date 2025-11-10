Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में पुलिया पर लटकी खटारा बस, अस्पताल पहुंच गए यात्री, देखें वीडियो

Rajasthan Roadways Bus Accident : देवली–बीसलपुर मार्ग पर खटारा बसों के संचालन पर यात्रियों ने नाराजगी जताई है। परिवहन विभाग से इस मार्ग पर चलने वाली बसों की तत्काल फिटनेस जांच कराने की मांग की है

जयपुर

image

Savita Vyas

Nov 10, 2025

जयपुर। टोडारायसिंह से वाया बीसलपुर देवली जा रही एक सवारी बस आज सुबह रूपारेल गांव के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। जोरदार टक्कर से बस पुलिया पर ही झूलती रह गई, जिससे वह पलटने से बाल-बाल बची और बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार करीब एक दर्जन यात्री चोटिल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय असपताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की स्थिति काफी खराब थी और हादसे का मुख्य कारण वाहन की तकनीकी खराबी बताई जा रही है। देवली–बीसलपुर मार्ग पर खटारा बसों के संचालन पर यात्रियों ने नाराजगी जताई है। परिवहन विभाग से इस मार्ग पर चलने वाली बसों की तत्काल फिटनेस जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

10 Nov 2025 12:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / राजस्थान में पुलिया पर लटकी खटारा बस, अस्पताल पहुंच गए यात्री, देखें वीडियो

