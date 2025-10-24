Jaisalmer Burning Bus जैसा भयानक हादसा, बस बनी आग का गोला, ज़िंदा जली कई सवारियां

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
Women's World Cup 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Oct 24, 2025
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में कई यात्री जिंदा जल गए हैं। घटना शुक्रवार तड़के लगभग साढ़े 3 बजे हुई।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
24 Oct 2025 03:05 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार
Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान
थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे
Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी
12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Bihar Elections 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
This website follows the DNPA’s code of conduct
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
Privacy Policy
About Us
Code of Conduct
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.