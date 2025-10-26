Anta Bye Election : अंता में गजब हो रहा, निर्दलीय रामपाल मेघवाल चुनाव मैदान से हटे

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। और इसकी वजह है — भाजपा का बड़ा खेला!