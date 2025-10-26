Patrika LogoSwitch to English

Anta Bye Election : अंता में गजब हो रहा, निर्दलीय रामपाल मेघवाल चुनाव मैदान से हटे

निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल ने आख़िरकार भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मैदान छोड़ दिया है।

जयपुर

Nakul Devarshi

Oct 26, 2025

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। और इसकी वजह है — भाजपा का बड़ा खेला!

26 Oct 2025 03:02 pm

Anta Bye Election : अंता में गजब हो रहा, निर्दलीय रामपाल मेघवाल चुनाव मैदान से हटे

