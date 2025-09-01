Rajasthan Weather: सावधान राजस्थान! 13 जिलों में आज भारी बारिश

राजस्थान में एक बार(Rajasthan Heavy Rain) फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को 32 जिलों में बारिश का (IMD Alert)अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पांच जिलों—जोधपुर, झुंझुनूं, टोंक, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़—में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।