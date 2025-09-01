Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather: सावधान राजस्थान! 13 जिलों में आज भारी बारिश

Rajasthan Weather: सावधान राजस्थान! 13 जिलों में आज भारी बारिश

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 01, 2025

राजस्थान में एक बार(Rajasthan Heavy Rain) फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को 32 जिलों में बारिश का (IMD Alert)अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पांच जिलों—जोधपुर, झुंझुनूं, टोंक, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़—में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

Published on:

01 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: सावधान राजस्थान! 13 जिलों में आज भारी बारिश

