हाइटेंशन लाइन से भिड़ी बस,भड़क उठी आग.. रूह कंपा देगा जयपुर का ये हादसा!

हाइटेंशन लाइन से भिड़ी बस,भड़क उठी आग.. रूह कंपा देगा जयपुर का ये हादसा!

जयपुर

Poonam Sharma

Oct 29, 2025

राजधानी जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया। मनोहरपुर (Manoharpur Bus Tragedy) के पास ईंट भट्टे के मजदूरों से भरी बस(Rajasthan Bus Fire) अचानक 11 केवी हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। तेज़ आवाज के साथ बस में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते आग की लपटों ने बस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चीखें, अफरा-तफरी और लपटों के बीच कई जिंदगियां पलभर में राख हो गईं। वहां अब सिर्फ राख, टूटे खिलौने और जले हुए बर्तन बचे , जो हादसे की भयावहता और वेदना को बयान कर रहे थे..

Published on:

29 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / हाइटेंशन लाइन से भिड़ी बस,भड़क उठी आग.. रूह कंपा देगा जयपुर का ये हादसा!

