हाइटेंशन लाइन से भिड़ी बस,भड़क उठी आग.. रूह कंपा देगा जयपुर का ये हादसा!

राजधानी जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया। मनोहरपुर (Manoharpur Bus Tragedy) के पास ईंट भट्टे के मजदूरों से भरी बस(Rajasthan Bus Fire) अचानक 11 केवी हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। तेज़ आवाज के साथ बस में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते आग की लपटों ने बस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चीखें, अफरा-तफरी और लपटों के बीच कई जिंदगियां पलभर में राख हो गईं। वहां अब सिर्फ राख, टूटे खिलौने और जले हुए बर्तन बचे , जो हादसे की भयावहता और वेदना को बयान कर रहे थे..