Rajasthan Assembly में कैमरा विवाद ने पकड़ा तूल, CBI जांच की मांग, आया नया मोड़, BJP का पलटवार

Rajasthan Assembly राजस्थान विधानसभा में लगे कैमरों पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस लगातार जासूसी सहित कई गंभीर आरोप लगाकर इन कैमरों को विरोध कर रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है वहीं भाजपा इस मामले पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेर रही है।
CBI जांच की मांग, आया नया मोड़
सत्तापक्ष और विपक्ष के बयानों में तल्खी भी सामने आने लगी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को इस मामले में फिर घेरा तो शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भी उन पर पलटवार किया। देखिए राजस्थान के सियासी मैदान से सामने आ रही नेताओं की इस जुबानी जंग में किसने क्या बोला।
