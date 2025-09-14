Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Assembly में कैमरा विवाद ने पकड़ा तूल, CBI जांच की मांग, आया नया मोड़, BJP का पलटवार

Rajasthan Assembly में कैमरा विवाद ने पकड़ा तूल, CBI जांच की मांग, आया नया मोड़, BJP का पलटवार

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 14, 2025

Rajasthan Assembly राजस्थान विधानसभा में लगे कैमरों पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस लगातार जासूसी सहित कई गंभीर आरोप लगाकर इन कैमरों को विरोध कर रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है वहीं भाजपा इस मामले पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेर रही है।

CBI जांच की मांग, आया नया मोड़

सत्तापक्ष और विपक्ष के बयानों में तल्खी भी सामने आने लगी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को इस मामले में फिर घेरा तो शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भी उन पर पलटवार किया। देखिए राजस्थान के सियासी मैदान से सामने आ रही नेताओं की इस जुबानी जंग में किसने क्या बोला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Assembly में कैमरा विवाद ने पकड़ा तूल, CBI जांच की मांग, आया नया मोड़, BJP का पलटवार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा पलटवार, डोटासरा को बताया चरित्रहीन गैंग का सरगना

Madan Dilawar Govind Singh Dotasara
जयपुर

Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान

Weather Update Monsoon Departure Date has Come Rajasthan weather change again in know Meteorological Department New Forecast on 15-16-17 September
जयपुर

आपकी बात : महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग

Rajasthan Police Constable Recruitment Exam Today is second day strict checking at exam centers
जयपुर

Rajasthan: भजनलाल सरकार दुबई, अबू धाबी व बहरीन में करेगी रोड शो, जानें क्यों

Bhajanlal-Government
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.