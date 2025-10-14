Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Diwali Bonus : राजस्थान में कर्मचारियों की खुशियां ‘डबल’, DA बढ़ोतरी के बाद अब बोनस !

Diwali Bonus : राजस्थान में कर्मचारियों की खुशियां 'डबल', DA बढ़ोतरी के बाद अब बोनस !

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 14, 2025

Diwali Bonus : राजस्थान में कर्मचारियों की खुशियां ‘डबल’, DA बढ़ोतरी के बाद अब बोनस !

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Diwali Bonus : राजस्थान में कर्मचारियों की खुशियां ‘डबल’, DA बढ़ोतरी के बाद अब बोनस !

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

संसाधनों की राजनीति: 21वीं सदी का नया शीतयुद्ध

ओपिनियन

हे भगवान! यह कैसा रोग? जिस मां ने जीवन दिया, वही छीन रही सांसें! डरा रही रिपोर्ट- 99% माएं अभी भी बेखबर

postpartum depression
जयपुर

व्यक्तिगत डेटा अब पूंजी है, सुरक्षा इसका सबसे बड़ा निवेश

ओपिनियन

दीपावली के अवसर पर सीएनजी स्टेशनों पर होगी सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला

Jobner Agricultural University Vice Chancellor
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.