धनतेरस पर 50,000 करोड़ से ज्यादा के सोना-चांदी की बिक्री का अनुमान

धनतेरस पर 50,000 करोड़ से ज्यादा के सोना-चांदी की बिक्री का अनुमान

जयपुर

Poonam Sharma

Oct 18, 2025

दिवाली का त्यौहार(Diwali 2025) इस बार व्यापार जगत और लोगों के लिए अपार खुशियां लेकर आया है। देशभर के बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय के बाद दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशियां नजर आ रही हैं। व्यापारियों के संगठन कैट और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक, इस बार धनतेरस (Dhanteras Muhurat)पर देशभर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोना-चांदी बिकने की उम्मीद (Dhanteras Record Sales) है। किस समय में क्या खरीदें

18 Oct 2025 12:15 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

