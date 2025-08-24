Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में भारी बारिश, हालात होने लगे बेकाबू, संभालने उतरे मंत्री | Rajasthan News

सवाई माधोपुर जिले और आसपास के इलाकों में मंत्री मीणा ने हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लिया, नदियों और नालों के उफान की स्थिति का आकलन किया और अधिकारियों से ब्रीफिंग ली।

जयपुर

Nakul Devarshi

Aug 24, 2025

राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं।

24 Aug 2025

