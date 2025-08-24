राजस्थान में भारी बारिश, हालात होने लगे बेकाबू, संभालने उतरे मंत्री | Rajasthan News

राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं।