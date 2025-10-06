Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain In Rajasthan | सटीक साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, झमाझम बारिश ने भिगो डाला

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 8 अक्टूबर से बारिश का असर धीरे-धीरे कम होने लगेगा और मौसम सामान्य होगा।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 06, 2025

राजस्थान एक बार फिर झमाझम बारिश से भीग गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार पूरी तरह सटीक साबित हुई।

Published on:

06 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Heavy Rain In Rajasthan | सटीक साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, झमाझम बारिश ने भिगो डाला

