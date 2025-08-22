मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं । दिया कुमारी ने शेयर किया वीडियो, जरूर सुनें

Rajasthan की बेटी की आवाज़ अब पूरे देश में गूंज रही है। उप मुख्यमंत्री Diya Kumari द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो महिलाओं के लिए प्रेरणा है। इसमें Women Empowerment, Nari Shakti, और Girl Power का सशक्त संदेश दिया गया है।यह motivational video महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का संदेश देता है। अगर आप inspirational message या viral women empowerment video in India देखना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें।
