Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Breaking: मंत्री के बंगले में घुसा पैंथर पकड़ा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन | Rajasthan Patrika

Jaipur Breaking: मंत्री के बंगले में घुसा पैंथर पकड़ा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन | Rajasthan Patrika

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 20, 2025

Jaipur Breaking News राजधानी जयपुर के पॉश इलाके Civil Lines में बड़ा हादसा टल गया, जब राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में गुरुवार सुबह एक पैंथर घुस गया। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही Forest Department, वन अधिकारियों और Wildlife Specialist Dr. Arvind Mathur की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत और सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार पैंथर दिखाई दिया। लंबे प्रयास के बाद आखिर पैंथर को सफलतापूर्वक ट्रैंक्युलाइज किया गया। टीम ने पैंथर को सुरक्षित पकड़ लिया । वन विभाग ने अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में पैंथर दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें खुद जोखिम ना लें।
इस वीडियो में देखें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की LIVE तस्वीरें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

wild life

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Jaipur Breaking: मंत्री के बंगले में घुसा पैंथर पकड़ा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का-मुक्की

Youth Congress protest
जयपुर

BLO in SIR : राजस्थान में बीएलओ की परेशानी होगी दूर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिलाया भरोसा

Rajasthan BLOs problems resolved Chief Electoral Officer assured
जयपुर

Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में स्टूडेंट्स और टीचरों की बल्ले-बल्ले, लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Rajasthan School Winter Vacation
जयपुर

Hanuman Chalisa: हर घर पहुंचेगी अर्थ सहित हनुमान चालीसा, विद्यालयों में होगी हनुमान चालीसा प्रश्नोत्तरी

Hanuman Ji Ki Aarti
जयपुर

राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.