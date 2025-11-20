Jaipur Breaking: मंत्री के बंगले में घुसा पैंथर पकड़ा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन | Rajasthan Patrika

Jaipur Breaking News राजधानी जयपुर के पॉश इलाके Civil Lines में बड़ा हादसा टल गया, जब राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में गुरुवार सुबह एक पैंथर घुस गया। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही Forest Department, वन अधिकारियों और Wildlife Specialist Dr. Arvind Mathur की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत और सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार पैंथर दिखाई दिया। लंबे प्रयास के बाद आखिर पैंथर को सफलतापूर्वक ट्रैंक्युलाइज किया गया। टीम ने पैंथर को सुरक्षित पकड़ लिया । वन विभाग ने अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में पैंथर दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें खुद जोखिम ना लें।
इस वीडियो में देखें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की LIVE तस्वीरें
