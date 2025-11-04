Jaipur Harmada Accident : 14 को मारा, खुद बच गया, जानें कौन है ये ‘यमदूत’?

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
Women's World Cup 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Nov 04, 2025
कई मौतों का ज़िम्मेदार ये डंपर चालक विराट नगर का रहने वाला है.. और अब इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है..
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
04 Nov 2025 03:32 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan: मरने के 13 साल बाद न्यायाधीश को मिला न्याय, पहले पत्नी फिर बेटे ने लड़ा केस, राज्यपाल का आदेश हुआ रद्द
देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?
PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!
Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में सड़क पर बिछा दी 14 लाशें
Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.