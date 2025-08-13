Janmashtami 2025: अगर आपको भी हैं बीपी, डायबिटीज और ‘ये’ बीमारियां, तो गोविंददेवजी मंदिर में नो एंट्री

जयपुर। गोविंद देवजी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं को सिर्फ भारतीय परिधान में प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था तय की है। इसके तहत 15 अगस्त को मंदिर छावण क्षेत्र में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु तय गेट और रूट से ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। तीन हजार कार्यकर्ता व 150 स्काउट मंगला झांकी से लेकर अभिषेक समाप्त होने तक सेवा में लगे रहेंगे। दर्शनों के लिए लगभग 13 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। मंदिर प्रबंधन ने हृदय रोगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज और सांस की तकलीफ वाले रोगियों से जन्माष्टमी के दिन मंदिर नहीं आने की अपील की है।