Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Janmashtami 2025: अगर आपको भी हैं बीपी, डायबिटीज और ‘ये’ बीमारियां, तो गोविंददेवजी मंदिर में नो एंट्री

Govind Devji Temple : श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था तय की है।

जयपुर

Savita Vyas

Aug 13, 2025

जयपुर। गोविंद देवजी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं को सिर्फ भारतीय परिधान में प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मंदिर और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था तय की है। इसके तहत 15 अगस्त को मंदिर छावण क्षेत्र में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु तय गेट और रूट से ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। तीन हजार कार्यकर्ता व 150 स्काउट मंगला झांकी से लेकर अभिषेक समाप्त होने तक सेवा में लगे रहेंगे। दर्शनों के लिए लगभग 13 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। मंदिर प्रबंधन ने हृदय रोगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज और सांस की तकलीफ वाले रोगियों से जन्माष्टमी के दिन मंदिर नहीं आने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2025 04:08 pm

Published on:

13 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Janmashtami 2025: अगर आपको भी हैं बीपी, डायबिटीज और ‘ये’ बीमारियां, तो गोविंददेवजी मंदिर में नो एंट्री

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा: हवाई सफर के लिए 85 हजार आवेदन, जानें किन लोगों को मिलेगा मौका… खुलने वाली है लॉटरी

trirthyatra image
Patrika Special News

DRDO Spy Case: कर्नल नाम से सेव थे नंबर, हर 3 दिन में भेजता था ISI को जानकारी; मैनेजर गिरफ्तार

DRDO guest house manager arrested in Jaisalmer
जयपुर

देश में 18,900 प्रत्यारोपण, लेकिन ब्रेन-डेड अंगदाता मात्र 1128, राजस्थान सहित ये राज्य फिसड्डी, जानें क्यों?

Human-Organ-Transplant
Patrika Special News

Rajasthan: स्विट्जरलैंड से MBA कर लौटे ‘सरपंच’ दिव्यांश होंगे सम्मानित, 11,341 पंचायतों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ; जानें क्यों?

best Sarpanch Divyansh bhardwaj
जयपुर

IMD Alert 13 August: मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में आ सकती है बारिश

IMD rain warning
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.