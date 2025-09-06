Jaipur के परकोटा क्षेत्र में बीती देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान भरभराकर गिर गया। एसडीआरएफ और पुलिस देर रात से सवेरे तक बचाव कार्य में जुटी रही। पुलिस के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 7 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सुभाष चौक थाना इलाके का है। देर रात दो बजे अचानक चीख पुकार मची। लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने सिविल डिफेंस एवं एसडीआरएफ को भी जानकारी दी।

Jaipur में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मकान, 2 की मौत, 7 घायल