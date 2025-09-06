Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मकान, 2 की मौत, 7 घायल

Jaipur में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मकान, 2 की मौत, 7 घायल

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 06, 2025

Jaipur के परकोटा क्षेत्र में बीती देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान भरभराकर गिर गया। एसडीआरएफ और पुलिस देर रात से सवेरे तक बचाव कार्य में जुटी रही। पुलिस के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 7 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सुभाष चौक थाना इलाके का है। देर रात दो बजे अचानक चीख पुकार मची। लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने सिविल डिफेंस एवं एसडीआरएफ को भी जानकारी दी।

Jaipur में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मकान, 2 की मौत, 7 घायल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मकान, 2 की मौत, 7 घायल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

एक साल से बेटे का इंतजार कर रहे मां-बाप की ‘नरकंकाल’ से अब आखिरी उम्मीद, नाहरगढ़ की पहाड़ियों ने सबकुछ छीन लिया

Nahargarh missing brothers case
जयपुर

IMD Red Alert : दक्षिण राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट, जानें 7-8-9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

Meteorological Department Red Alert Today South Rajasthan Very Heavy Rain know what weather on 7-8-9 September
जयपुर

जीएसटी राहत से जयपुर के हस्तशिल्पियों में नई उम्मीद, क्या होगा घरेलू बाजार का असर?

Handicraft exporters
जयपुर

NIRF 2025 : देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा हैं, क्यों? पढ़ें ये रिपोर्ट

NIRF 2025 Rajasthan is continuously lagging behind in country higher education why Read this report
जयपुर

RPSC: कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम

RPSC
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट