जयपुर

Nandotsav 2025: गोविंद के दरबार में झोली फैलाकर खड़े रहे भक्त, ‘बधाई उछाल’ लूटने की मची होड़

Govind Dev Ji Temple : गोविंददेवजी मंदिर में सुबह से मेला सा माहौल रहा। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है।

जयपुर

Savita Vyas

Aug 17, 2025

जयपुर। शहर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में आज नंदोत्सव मनाया गया। ठाकुरजी को केसरिया रंग की नवीन पोशाक धारण कराई गई। इस दौरान घंटा-घड़ियाल की गूंज और जयकारों से पूरा वातावरण ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में फल, मिठाइयां, खिलौने, सिक्के और अन्य सामग्री अर्पित की गई। इसके बाद भक्तों के बीच इन्हें ‘बधाई’ के रूप में लुटाया गया। हर कोई ठाकुरजी के दरबार में हाथ फैलाए खड़ा नजर आया। मंदिर प्रांगण ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ के उद्घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में उछाल लूटने की होड़ मच गई।

जयपुर

17 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Nandotsav 2025: गोविंद के दरबार में झोली फैलाकर खड़े रहे भक्त, ‘बधाई उछाल’ लूटने की मची होड़

