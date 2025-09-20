Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया

सामने आया है कि इसने अपने क्यूशन पेपर को सॉल्व करवाने के लिए उसकी फोटो खींचकर वॉट्सऐप के जरिए एग्जाम सेंटर से बाहर भेजा.

जयपुर

Nakul Devarshi

Sep 20, 2025

वीडियो में दिख रहा ये शख्स वैसे तो बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, लेकिन फिलहाल ये जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है.. नाम है रवि झाझड़िया.

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी भागने के मामले में बड़ी कार्रवाई; 7 जेल प्रहरियों पर गिरी गाज, 11 घंटे बाद एक पकड़ा गया

jaipur Jail
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 23 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी, जाते-जाते भिगोकर मानेगा मानसून, 3 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना

Heavy Rain Rajasthan
जयपुर

राजस्थान BJP में कहां अटक गई संगठन विस्तार की लिस्ट, क्या आ रही हैं अड़चनें? यहां जानें इनसाइड स्टोरी

Madan Rathore
Patrika Special News

Rajasthan Govt School: 10वीं और 12वीं बोर्ड लिखित परीक्षा का रिजल्ट 40% से कम रहा तो शिक्षक होंगे जिम्मेदार, गिर सकती है गाज!

Teacher Jobs
Patrika Special News

पाक ने भारत-अमरीका सहित मिडिल ईस्ट को दिया बड़ा संकेत

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.