Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Heavy Rainfall अतिवृष्टि पर सरकार एक्टिव, नेता-अफसर फील्ड में, मुआवजे की तैयारी

Rajasthan Heavy Rainfall अतिवृष्टि पर सरकार एक्टिव, नेता-अफसर फील्ड में, मुआवजे की तैयारी

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 05, 2025

Rajasthan में जहां-जहां अतिवृष्टि हुई है वहां मंत्री, विधायक और प्रभारी सचिव जाएंगे। ये क्षेत्र में दो दिन रहेंगे। जनता का हाल जानेंगे।ये जानकारी देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि जो हुई है …उनको मुआवजा देंगे। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की रिपोर्ट पहुंचने लगी हैं। सीएम ने कहा कि हमने एडवांस में जिलों में पैसा दे दिया हैं, स्वीकृति भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिधिनियों को भी वहां जाना चाहिए। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Heavy Rainfall अतिवृष्टि पर सरकार एक्टिव, नेता-अफसर फील्ड में, मुआवजे की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Heavy Rain Alert 5 September: सावधान हो जाइए ! अगले 3 घंटे में जयपुर, अजमेर , दौसा सहित 8 जिलों में भारी बारिश

जयपुर

शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं

ओपिनियन

सावधान! राजस्थान में कल होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश! इन 5 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

rain alert in rajasthan
जयपुर

उपभोक्ता को शक्ति तथा बाजार को मिलेगी गति

ओपिनियन

Rajasthan: चिकित्सा मंत्री खींवसर पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी के बाद माताजी का निधन

Snehlata Singh passed away
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट