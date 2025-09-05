Rajasthan Heavy Rainfall अतिवृष्टि पर सरकार एक्टिव, नेता-अफसर फील्ड में, मुआवजे की तैयारी

Rajasthan में जहां-जहां अतिवृष्टि हुई है वहां मंत्री, विधायक और प्रभारी सचिव जाएंगे। ये क्षेत्र में दो दिन रहेंगे। जनता का हाल जानेंगे।ये जानकारी देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि जो हुई है …उनको मुआवजा देंगे। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की रिपोर्ट पहुंचने लगी हैं। सीएम ने कहा कि हमने एडवांस में जिलों में पैसा दे दिया हैं, स्वीकृति भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिधिनियों को भी वहां जाना चाहिए। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा।