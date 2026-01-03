3 जनवरी 2026,

शनिवार

Rajasthan में ‘आधी रात’ जारी आदेश, दो ज़िलों के ‘भूगोल’ में बदलाव

बायतु और गुड़ामालानी— ये वो दो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनकी सरहदें अब बदल गई हैं।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 03, 2026

राजस्थान के मारवाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आई है। नए साल के आगाज के साथ ही भजनलाल सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदल कर रख डाला है।

03 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan में 'आधी रात' जारी आदेश, दो ज़िलों के 'भूगोल' में बदलाव

