Rajasthan में ‘आधी रात’ जारी आदेश, दो ज़िलों के ‘भूगोल’ में बदलाव

राजस्थान के मारवाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आई है। नए साल के आगाज के साथ ही भजनलाल सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदल कर रख डाला है।