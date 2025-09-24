रेप आरोपी को पकड़ने गई राजस्थान पुलिस पर हमला, महिलाओं ने बाल खींचे और जमकर पीटा

जयपुर। राजस्थान में सीकर जिले के धोद क्षेत्र में मंगलवार शाम पुलिसकर्मियों पर हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मौलासर थाने की पुलिस टीम रेप आरोपी को पकड़ने के लिए धोद गांव पहुंची थी। जैसे ही कॉन्स्टेबल मुकेश और विजेंद्र ने आरोपी को घर से बाहर निकाला, तभी उसके परिवारजनों और रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया।

आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल खींचे और थप्पड़ जड़े, जबकि अन्य ने धक्का-मुक्की और मारपीट की। हमले के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए उसे नहीं छोड़ा। इसी बीच मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।