Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाए, रिमझिम बारिश का दौर, तापमान में आई गिरावट

– मौसम ​विभाग ने दी आज भी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ पूरी तरह से मेहरबान हैं। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आज सवेरे भी रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा हो गया। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। इससे मौसम में ठंडक का अहसास हो रहा है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी अंचल व हाड़ौती अंचल के कई जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट है। मेवाड़ अंचल में भी बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर में मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज जोधपुर व सीकर में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकही है।