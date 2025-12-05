Rajasthan Weather : राजस्थान में बदलेगा 1 डिग्री के पास पहुंचा न्यूनतम तापमान...और बढ़ेगी सर्दी IMD

Rajasthan Weather Today राजस्थान में 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मौसम Weather का मिजाज कैसा रहेगा। कितनी सर्दी पड़ेगी, तापमान में उतार-चढ़ाव का संभावित क्रम क्या रह सकता है। बारिश की भी कोई संभावना है या शीललहर चल सकती है ….ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको अगले 2 मिनट में बताने जा रहे हैं…मौसम विभाग ने 5 से 18 दिसंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़