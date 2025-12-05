Rajasthan Weather : राजस्थान में बदलेगा 1 डिग्री के पास पहुंचा न्यूनतम तापमान...और बढ़ेगी सर्दी IMD

Rajasthan Weather Today राजस्थान में 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मौसम Weather का मिजाज कैसा रहेगा। कितनी सर्दी पड़ेगी, तापमान में उतार-चढ़ाव का संभावित क्रम क्या रह सकता है। बारिश की भी कोई संभावना है या शीललहर चल सकती है ….ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको अगले 2 मिनट में बताने जा रहे हैं…मौसम विभाग ने 5 से 18 दिसंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं