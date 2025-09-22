Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में दिन में मौसम का मिजाज हो रहा गर्म, सुबह-शाम चल रही ठंडी हवा

राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में जहां तीखी धूप आमजन को परेशान कर रही है। वहीं अलसुबह व देर रात चल रही हल्की ठंडी हवा से मौसम सुहाना होने लगा है। आगामी दिनों में मौसम बदलने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में हल्की ठंडक का दौर शुरू होगा।

जयपुर

Murari

Sep 22, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज दिन में गुलाबी नगर में मौसम रहेगा साफ

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में जहां तीखी धूप आमजन को परेशान कर रही है। वहीं अलसुबह व देर रात चल रही हल्की ठंडी हवा से मौसम सुहाना होने लगा है। आगामी दिनों में मौसम बदलने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में हल्की ठंडक का दौर शुरू होगा। प्रदेश की बात करें तो आज भी पूर्वी अंचल में तापमान बढ़ा हुआ रहा। वहीं मेवाड़ अंचल में आज भी तापमान ​िस्थर रहा। अन्य संभागों के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा व तापमान में बढ़ोतरी होने से आमजन को गर्मी का अहसास होगा।

