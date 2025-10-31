Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम गुलजार, बादलों व कोहरे के बीच हुई गुलाबी नगर की गुड मा​र्निंग

गुलाबी नगर में इन दिनों मौसम का मिजाज अच्छा चल रहा है। आज सवेरे भी बादल छाए रहे व हल्की कोहरे की दस्तक भी दिखी। इससे मौसम का मिजाज अच्छा नजर आया। हल्की धुंध से सर्दी के तेवर भी नरम रहे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Oct 31, 2025

– मौसम विभाग ने आज भी जयपुर में कोहरे के बीच बादल छाए रहेंगे।

जयपुर। गुलाबी नगर में इन दिनों मौसम का मिजाज अच्छा चल रहा है। आज सवेरे भी बादल छाए रहे व हल्की कोहरे की दस्तक भी दिखी। इससे मौसम का मिजाज अच्छा नजर आया। हल्की धुंध से सर्दी के तेवर भी नरम रहे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आज पूर्वी संभाग में धुंध का असर देखा गया। वहीं मेवाड़ अंचल में तापमान में गिरावट महसूस हुई। रेगिस्तानी जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने के अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कोहरे की हल्की चादर दिखी। इससे हल्की गर्माहट महसूस हुई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में धूप-छांव की ​िस्थति रहेगी। बादल छाए रहेंगे व कई जिलों में आज सवेरे कोहरे ने भी दस्तक दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम गुलजार, बादलों व कोहरे के बीच हुई गुलाबी नगर की गुड मा​र्निंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट, दो दिन प्रभावित रहेगा 9 बड़ी ट्रेनों का संचालन, बदले रूट से चलेंगी 2 ट्रेन

Railway issues Big Alert 9 major trains will be affected for two days 2 trains will run on diverted routes
जयपुर

गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
जयपुर

राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद! दो लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, जानें क्यों

Rajasthan 700 B.Ed colleges will be closed 200,000 candidates future is at stake Find out why
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले आई बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दे दिए ऐसे संकेत

cm-bhajanlal-sharma-Jhabar-Singh-Kharra
जयपुर

जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई

Jaipur Fire
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.