राजस्थान की सबसे बड़ी ‘पटवारी परीक्षा’, सुरक्षा के ज़बरदस्त बंदोबस्त

परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान इस बार कैंडिडेट्स का फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस तक की व्यवस्था की गई.. इसके साथ ही हैंडराइटिंग का सैंपल भी लिया जा रहा है।

जयपुर

Nakul Devarshi

Aug 17, 2025

प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है.. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा 3 हज़ार 705 पदों के लिए हो रही है.. जिसके लिए 6 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अपना भाग्य आज़मा रहे हैं..

Published on:

17 Aug 2025 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान की सबसे बड़ी ‘पटवारी परीक्षा’, सुरक्षा के ज़बरदस्त बंदोबस्त

