राजस्थान की सबसे बड़ी ‘पटवारी परीक्षा’, सुरक्षा के ज़बरदस्त बंदोबस्त

प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है.. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा 3 हज़ार 705 पदों के लिए हो रही है.. जिसके लिए 6 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अपना भाग्य आज़मा रहे हैं..